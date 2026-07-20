زلزال يضرب إيران بقوة فوق الـ 5 درجات ريختير

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أنه رصد زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب غرب إيران.



​قالت البيانات الأولية الصادرة عن المركز، إن مركز الزلزال وقع على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مما يفسر شعور سكان المناطق المحيطة والمحافظات المجاورة بالهزة بشكل واضح.

​ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية من السلطات الإيرانية أو فرق الإغاثة تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية، في حين باشرت فرق التقييم الميدانية فحص المناطق القريبة من بؤرة النشاط الزلزالي للتأكد من سلامة السكان.

​تقع إيران فوق منطقة صدوع تكتونية نشطة، مما يجعلها عرضة للعديد من الهزات الأرضية والزلازل المتكررة بمختلف درجاتها.

وقبل أقل من يومين وقعت في إيران أيضا هزة أرضية بدرجة متوسطة.

