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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس الأحد ١٩ يوليو، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته، مشدداً على الرفض القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية.

كما بحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة، حيث أكدا أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الامريكى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، والاتفاق علي ترتيبات المرحلة الثانية بما في ذلك الانسحاب الاسرائيلي من القطاع. 

 كما أعرب الوزيران عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما جدد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون تراثها التاريخي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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