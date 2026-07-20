قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 35 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي 2026
رغم خسارة كأس العالم.. الرئيس الأرجنتيني يعلن عطلة وطنية لتكريم المنتخب
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو
السر داخل غرف الإنضاج.. هل تكتسب ثمار الموز وزنًا بعد الحصاد؟
موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً
أمريكا تعلن اتمام الموجة التاسعة من هجماتها على إيران.. استهداف مواقع عسكرية استراتيجية
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط وسط توترات بحرية متصاعدة
انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين
أسعار العملات العربية في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

جدد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، وأكد الوزير الدكتور عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية الشقيقة والأردن، وأن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والتوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد بالمنطقة أو تهديد أمن الدول العربية.

في ذات السياق، توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور الرباعي الاقليمي الذي يضم مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، باعتباره منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والشواغل الامنية الإقليمية واهمية التعامل معها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية للاعتداءات الإيرانية الأعمال التصعيدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار الريال السعودى في مصر

بعد ارتفاعه.. أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

مباراة الأرجنتين وإسبانيا

نزل التردد واتفرج ببلاش.. قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر سارقي التيار: أساليب حديثة لكشفكم وغرامات تصل لمليون جنيه

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

الضرائب

حلول المشكلات الخاضعة للضرائب وآليات إنهاء المنازعات

السفير

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: اسرائيل تريد تدمير السلطة الفلسطينية

بطلا إنقاذ أسرة من الغرق

كنا نواجه الموت.. بطلا إنقاذ أسرة من الغرق يرويان لحظات الرعب داخل ترعة الغربية

بالصور

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الأصفر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد