وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية يبحثون إنهاء التصعيد والعودة للمفاوضات

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الأحد /، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تطورات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لوقفه.

وأكد الصفدي والشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اتصال هاتفي، ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد، واعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة، إلى جانب وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما شدد الجانبان على التضامن الكامل في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، محذرين من تداعيات استمرار التصعيد.

وفي اتصال آخر مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها.

وشدد الصفدي والأمير فيصل على ضرورة إنهاء التصعيد وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.