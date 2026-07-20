لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل

بعد انتهاء الحدث الكروي الأضخم في العالم، واحتفال إسبانيا بالتتويج بكأس العالم 2026، انتشرت مجموعة من الصور للنجم الشباب لامين يامال، ممسكا بكأس العالم، وعلى كتفيه العلم الفلسطيني، في تداخل كروي سياسي.

السياسة في كأس العالم

كأس العالم 2026 لم يكن بعيدا عن السياسة، حيث تحول المونديال لمباراة كبيرة، ما بين الداعمين لفلسطين وحقها في الحرية، ورفض الانتهاكات الإجرامية من الاحتلال، وبين أطراف أخرى تظهر الدعم لإسرائيل.

ولم يكن بعيدا ما أثاره المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، حين أظهر دعما واضحا برفع العلم الفلسطين عقب الاحتفال بالتأهل للدور السادس عشر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم، وآراءه الداعمة لحق الفلسطينيين في الحياة وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية.

الرابط بين واقعة وصورة يامين لامال بالعلم الفلسطيني في نهائي المونديال، وما أظهره حسام حسن من دعم لفلسطين، ليس رفع العلم الفلسطيني فقط، بل اسم الخصم، وقائده.

الخصم لـ يامين لامال في المباراة النهائية بكأس العالم 2026، الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الذي طالما لطخ سمعته الدعم المستمر منه لدولة الاحتلال، فميسي ورجاله كانت لهم مبارة مع المنتخب المصري الذى أظهر مديره الفني دعما أثار حديث العالم حول القضية الفسطينية، والنهائي بالمونديال وقع بين إسبانيا ذات المواقف الداعمة لفلسطين والأرجنتين وموقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي بخلاف مواقف ميسي نفسه.

حقيقة الصورة المتداولة لـ لامين يامال بالعلم الفلسطيني في نهائي المونديال

ورغم الموقف الداعم من يامال لدولة فلسطين المحلتلة، إلا أنه في هذا الحدث -نهائي مونديال 2026- لم يرفع علم فلسطين خلال احتفالات التتويج بكأس العالم 2026، والصور المتداولة له في هذا السياق مفبركة ومصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبعد تحقق «صدي البلد»، يعود الالتباس والانتشار الواسع لهذه الصور إلى حدثين، وهما دعم سابق حقيقي حينما رفع لامين يامال علم فلسطين خلال احتفالات حافلة نادي برشلونة المكشوفة بالفوز بلقب الدوري الإسباني "لا ليجا" في مايو 2026، مما عزز من مصداقية الصورة لدي الجماهير، والأمر الثاني أمنيات الجماهير أنفسهم قبل فوز إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 وتتويجها بالبطولة، الذين تداولوا تصاميم تخيلية تعبر عن أمنياتهم برؤيته يكرر هذا التصرف في المونديال، وهو ما جعل البعض يظن أنها صور حقيقية من نهائي كأس.

ورفع لامين يامال العلم فلسطين في 11 مايو 2026، خلال احتفالات نادي برشلونة الرسمية بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، في أجواء احتفالية فوق الحافلة المكشوفة المخصصة للاعبي برشلونة، والتي جابت شوارع المدينة للاحتفال مع مئات الآلاف من المشجعين الكتلان.

يامال وأصوله لها دور في انتشار الصورة المتداولة، فهو مسلم من أصول مغربية، ويُعرف بدعمه المستمر لهويته وقضاياه الإنسانية المماثلة.

ردود الفعل حول دعم لامين يامال لفلسطين

وقتها -احتفالات برشلونية- انقسمت ردود الأفعال عالمياً وإقليمياً بشكل حاد بين ترحيب واسع وهجوم سياسي مكثف، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والصور، وأشاد ملايين المشجعين والنشطاء بشجاعته وإنسانيته لاستغلاله منصة كروية كبرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت الحرب.

كما حظي اللاعب بدعم وتأييد من بعض التيارات السياسية في إسبانيا؛ حيث عبرت أطراف سياسية عن تضامنها مع حقه في التعبير عن رأيه الإنساني في ظل الدعم التاريخي للحكومة الإسبانية للقضية الفلسطينني.

هذا التأييد والدعم، قالبله غضب وهجوم الإسرائيلي ويميني، حيث شنت وسائل الإعلام العبرية هجوماً حاداً واعتبرت تصرفه "تسييساً" مرفوضاً للرياضة.

وقاد مسؤولون حكوميون متطرفون، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حملة هجوم تحريضية ضد اللاعب، متهمين تصرفه بدعم العنف، ومطالبين إدارة برشلونة باتخاذ عقوبات بحقه.

كما انطلقت حملات رقمية مضادة قادتها حسابات يمينية متطرفة ناطقة بالإسبانية والإنجليزية حاولت تشويه اللاعب، ووصل التفاعل عليها إلى آلاف المنشورات التي طالبت باستبعاده أو معاقبته.

في المقابل إلتزم نادي برشلونة واللاعب، الصمت الرسمي ولم يصدر أي بيان إدانة أو تعليق، تماشياً مع حماية النادي التاريخية لحرية تعبير لاعبيه، كما لم يخرج يامال بأي تصريحات إضافية، مكتفياً بالرسالة الرمزية التي قدمها فوق الحافلة.



عيوب تقنية كشفت زيف صورة المونديال

تضمنت الصورة عدداً من العيوب البصرية الواضحة التي تكشف توليدها بالذكاء الاصطناعي (AI) أبرزها: تشوه نصوص اللوحات تظهر الكلمات الإنجليزية مكتوبة بخطوط غريبة ومدمجة بشكل غير طبيعي، مثل دمج الحروف في كلمة "WINNER'S" وظهور كلمة "FINAL" بزوايا غير دقيقة هندسياً.

كذلك ظهر في الصور دمج وتداخل الأعلام، حيث يظهر العلم الملفوف حول كتف اللاعب وكأنه نسيج هجين؛ حيث تتداخل ألوانه الحمراء مع قميص المنتخب الإسباني بشكل يصعب فيه التمييز أين ينتهي العلم وأين تبدأ الياقة.

ويظهر تصميم القميص والشورت، عيبا آخر، فبدت التفاصيل عشوائية لا تطابق أطقم شركة "أديداس" الرسمية للمنتخب الإسباني، كما أن الأرقام والشعارات تبدو باهتة الحواف ومفتقدة للدقة.

تشوهات في اليد اليمنى: تظهر اليد اليمنى للاعب (على يسار الصورة) ممتدة بزاوية غير طبيعية تشريحياً.

وفي الخلفية من الصورة يظهر الجمهور والاضاءة في المدرجات كبقع لونية هلامية ومشوهة تفتقر إلى أي ملامح بشرية، وهو أسلوب نمطي تتبعه محركات الذكاء الاصطناعي لتأثير العزل.

حجم انتشار الصور المزيفة

وبتتبع الانتشار الرقمي للصورة المفبركة لـ لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين في نهائي كأس العالم 2026، تبين بقياسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أنها سجلت معدلات تفاعل كبيرة نتيجة جراء دمجها المباشر مع تريند فوز إسبانيا التاريخي باللقب ضد الأرجنتين.

وتخطت المنشورات التي حملت الصورة المفبركة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر المنصات الرئيسية " X، فيسبوك، تيك توك، إنستغرا" في أول 24 ساعة من نهاية مونديال 2026.



كما حقق معدل المشاركة (Shares) وإعادة مشاركة الصورة وإرسالها عبر المجموعات الخاصة "واتساب وتيليجرام" أكثر من 450,000 مرة عالمياً وإقليمياً.

وما عزز من انتشار الصور نشرها عبر حسابات موثقة منخرطة، حيث انطلقت الصورة بداية من حسابات معجبين، لكن تم تداولها لاحقاً من قِبل أكثر من 120 حساباً موثقاً بـ العلامة الزرقاء (من مؤثرين، ونشطاء سياسيين) والذين تعاملوا معها باعتبارها لقطة حقيقية.

تتبع أصل الصورة

وبالتتبع العكسي للصورة، يتبين من خط تتبع حركة الصورة، أنها

مرّت بـ 3 مراحل متلاحقة وسريعة:

• المرحلة الأولى: التوليد المسبق (أمنيات الجماهير):

بدأ نشر التصميم التخيلي قبل المباراة النهائية بأيام، عبر منشورات تحمل عبارات مثل "تخيلوا لو فازت إسبانيا وكرر يامال لقطته الحقيقية مع برشلونة".



• المرحلة الثانية: الانفجار الفيروسي (الانخداع بالحدث):

بمجرد إطلاق صافرة نهاية نهائي كأس العالم 2026 وإعلان إسبانيا بطلاً، اجتزأت مئات الحسابات الصورة من سياقها التخيلي ونشرتها بصيغة تأكيدية: "لامين يامال يرفع علم فلسطين الآن في أمريكا"، مستغلين عدم انتباه الجمهور للتفاصيل البصرية في ذروة الفرحة.



• المرحلة الثالثة: المعركة السياسية:

تحولت الصورة إلى وقود لمعركة سياسية رقمية؛ حيث استخدمها مغردون عرب كرمز لـ "انتصار الهوية والقضية" في قلب المونديال، بينما قادت حسابات يمينية غربية وإسرائيليةحملات مناهض.

البعد السياسي خلف أقدام اللاعبين

وكان لخروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وإعلانه دعمه للمنتخب الأرجنتيني وميسي في مباراة نهائي كأس العالم أثرا كبيرا في تداول الصورة الداعمة لـ لامين يامال المزيفة، وكذلك تدوينة ترامب الداعمة لميسي والتى قال فيها "خاسرا من يراهن ضد ميسي".

كذلك دور إسبانيا وإعلانها الرافض للاحتلال الفلسطنيني وما يرتكبه من جرائم في غزة وصفتها القيادات السياسية في الدولة بأنها جرائم إبادة، فرئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز اتهم إسرائيل بـ"القتل العشوائي لآلاف الأطفال في غزة"، وما سبقها من تاريخ مضطرب، فبعد تأسيس دولة إسرائيل في منتصف مايو 1948، وفي عام 1949 صوتت إسرائيل ضد رفع العقوبات المفروضة على إسبانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب دعم نظام فرانكو لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من تطبيع العلاقات بين تل أبيب ومدريد، أبقت مدريد على دعمها للحق الفلسطيني، ورفضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وبعد نكسة يونيو 1967 استنكرت إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وجعلت التقارب الدبلوماسي مع إسرائيل مرهونا بالانسحاب منها، إضافة إلى تدويل قضية مدينة القدس.

وفي حرب أكتوبر 1973 منع إسبانيا، الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية في إسبانيا لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

الإعلام العبري يعزز العداء

وأثارت مشاهد رفع نجم برشلونة الشاب لامين يامال، للعلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني ردود فعل واسعة في وسائل إعلام إسرائيلية، التي انتقدت الخطوة واعتبرتها «تسييساً» للاحتفالات الرياضية.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن يامال ظهر وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني على متن حافلة احتفالات برشلونة، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن اللاعب “اختار طريقة مثيرة للجدل للاحتفال”، معتبراً أن تصرفه قد يثير انتقادات داخل إسرائيل، فيما تساءلت قناة “i24NEWS” عن احتمال اتخاذ نادي FC Barcelona أي موقف تجاه الواقعة بسبب إدخال رسائل سياسية إلى المناسبة الرياضية.

وتداول ناشطون ومتابعون اللقطات بشكل واسع، وسط تفاعل عربي داعم لموقف اللاعب، في حين لم يصدر تعليق رسمي من النادي الإسباني أو اللاعب بشأن الجدل المثار.

مواقف إسبانية داعمة لفلسطين

وهناك تاريخ طويل من الدعم الإسباني للقضية الفلسطية، كان آخرها في 22 مايو 2024 حينما أعلنت إسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، ما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرها لدى مدريد وخفض تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

وبعدها بيومين، رفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بالرسو في ميناء قرطاجنة، وقالت إنها لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها.

وفي 16 سبتمبر 2025 ندد ملك إسبانيا فيليبي السادس بما يعيشه الفلسطينيون في غزة من "معاناة تفوق الوصف"، مضيفا في تصريحات أثناء زيارته للقاهرة، أن الهجمات الإسرائيلية "أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وتحولت إلى أزمة إنسانية لا تحتمل ومعاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء ودمار كامل لقطاع غزة".