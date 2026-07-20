نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفيات الجامعية بدمياط، بقيادة الدكتور محمد عبد العظيم حيطاوي، مدرس واستشاري والمسؤول عن القسم، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم من الرئة اليمنى كان يضغط بشكل مباشر على القلب.

وأفاد التقرير الطبي بنجاح العملية واستئصال الورم بالكامل بكفاءة عالية ودون حدوث أي مضاعفات جانبية. ونُقل الطفل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لاستكمال البرنامج العلاجي، وهو الآن بحالة صحية مستقرة ويقضي فترة التعافي بنجاح.

وضم الفريق الجراحي الذي أجرى العملية إلى جانب الدكتور حيطاوي، كلاً من الدكتور عامر إبراهيم المدرس المساعد بجراحة القلب والصدر، والطبيبين المقيمين أحمد محسن حبق، وأحمد فارس السحري. وتولى تخدير المريض فريق من أطباء التخدير ضم الأطباء: أيمن الستيني، وعبد الله أحمد، ومحمد بدر، ووليد خليفة.

كما شارك في تنظيم وتأمين العملية طاقم تمريض متميز، حيث قادت مها عمارة تمريض العمليات، وتولت عايدة عبد الله قيادة تمريض رعاية القلب والصدر.

أُجريت العملية تحت رعاية ودعم من الدكتور راشد محمد عميد الكلية، والدكتور علاء مجاهد المدير العام للمستشفيات الجامعية، في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى.