تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 8 سفن وغادرته 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها بالميناء 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 5584 طنا شملت 1622 طن علف بنجر و3962 طن يوريا.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 49326 طنا شملت 910 أطنان خردة، و19958 طن حديد، و1058 طن خشب زان، و8600 طن أبلاكاش، و7800 طن ذرة، و10000 طن فول صويا و1000 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 1749 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1277 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 108378 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 58424 طنًا.

كما غادر قطار واحد بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 20 قدمًا قادم من الإسكندرية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4814 حركة.