أمريكا تعلن اتمام الموجة التاسعة من هجماتها على إيران.. استهداف مواقع عسكرية استراتيجية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء الجولة التاسعة من الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جرت بنجاح خلال ساعات الليل.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "الموجة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران اكتملت في 19 يوليو عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت جرينتش".

وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت مجموعة من المواقع والقدرات العسكرية الإيرانية، شملت مراكز القيادة، ومنشآت الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، إلى جانب قدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وشبكات الاتصالات.

وأضافت القيادة المركزية أن هذه الضربات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وتهديد سلامة البحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.