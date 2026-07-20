رحلة غنية في السينما العربية .. جلسة حوارية لـ هند صبري بمهرجان عمان

يشهد مهرجان عمان السينمائي الدولي دورته السابعة حضور نخبة من الأسماء اللافتة في المشهد السينمائي العربي والعالمي، من بينها الممثلة التونسية هند صبري والتي يخصص لها جلسة حوارية مفتوحة أمام الجمهور.



حوار مع هند صبري: رحلة غنية في السينما العربية

يديره فادي ج. حدّاد، في مسرح الرينبو، بتاريخ 29 تموز الساعة 6 مساءً. تستعيد فيه صبري محطات مسيرتها من تونس إلى مصر، وتتحدث عن رؤيتها في اختيار الأدوار والمشاريع، وتطور أدواتها الفنية عبر السنوات.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن سعي المهرجان لترسيخ مكانته كمنصة حوار حقيقية تجمع أصواتًا سينمائية متنوعة، وتمنح الجمهور وصنّاع الأفلام فرصة للاقتراب من التجارب التي شكّلت مسيرة كل ضيف، والاطلاع على الأسئلة التي لا تزال تشغل عالمهم الفني.



إلى جانب منصات المشاريع، ستواصل أيام عمان لصناع الأفلام تقديم برنامج متنوع من الجلسات الحوارية، والماستر كلاس، وورش العمل، والحوارات المفتوحة للجمهور، التي تتناول قضايا الصناعة السينمائية، والاتجاهات المستجدة، والتحديات المتغيرة التي يواجهها صناع الأفلام اليوم.