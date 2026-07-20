هشام عباس: هاني شنودة كان شخصًا مبتسمًا وصدوقًا له بصمته

نعى الفنان هشام عباس رحيل الموسيقار الكبير هاني شنودة، مؤكدًا أنه كان أحد أهم رموز الموسيقى المصرية، وأن بصمته ستظل خالدة في وجدان الأجيال.



وقال الفنان هشام عباس رحيل الموسيقار الكبير هاني شنودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “بعزي كل الناس والمصريين في رحيل الموسيقار الكبير هاني شنودة. كنت أحبه جدًا، وكنت من عشاق فرقة المصريين التي أسسها، وتربيت عليها ووعيت في صغري على أغانيها، وكنت بحفظ أغانيهم عن ظهر قلب.”

وأضاف الفنان هشام عباس رحيل الموسيقار الكبير هاني شنودة، أن : “التقيت به مرات محدودة في حياتي، ولكني هاتفته تليفونيًا في كثير من المرات لمناقشته في أغانٍ قام بتلحينها بنفسه، وكان شخصًا جميلًا، ومبتسمًا، وصدوقًا، وفنانًا ذا ثقل، وكان يمازحني: مش هعملك أغنية بقى؟”

وعن أبرز ما ميز موسيقى الراحل، قال: "هو راجل بيسمع غربي، وبيعمل هارموني غربي كتير في أغانيه، ويهتم في عمل "ميلودي" حلوة في الأغاني، وأشكال الألحان لها ميكس من الموسيقى الغربية."

واختتم: "الراحل صاحب بصمة كبيرة، ولا يمكن أن ينساه أحد، وأنه يجب الآن إعادة الاستماع لموسيقاه وأغانيه، ليبقى هذا التراث خالدًا بما أسهم في تغيير شكل الموسيقى المصرية والعربية."