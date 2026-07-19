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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية بمنظومة "تاكسي شرم الشيخ" الذكية للتشغيل التجريبي

محافظ جنوب سيناء يوجه سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية بمنظومة "تاكسي شرم الشيخ" الذكية للتشغيل التجريبي
محافظ جنوب سيناء يوجه سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية بمنظومة "تاكسي شرم الشيخ" الذكية للتشغيل التجريبي
أ ش أ

 أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال أهمية سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية الخاصة بإطلاق منظومة "تاكسي شرم الشيخ "الذكية، تمهيدًا للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمنظومة.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/- خلال متابعة المحافظ الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة "تاكسي شرم الشيخ" الذكية، خلال اجتماع تنسيقي بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، ووفد شركة "إي نوفيت" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك لمراجعة جاهزية المنظومة قبل بدء التشغيل التجريبي.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات النقل الذكي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزائري مدينة شرم الشيخ، بما يعزز مكانتها كمدينة سياحية ذكية.

واستعرض وفد الشركة خلال الاجتماع النموذج النهائي لتطبيقات المنظومة وخطة التشغيل والخدمات المقدمة وآليات العمل، بما يضمن توافقها مع طبيعة مدينة شرم الشيخ، وتقديم تجربة نقل ذكية ومتطورة تلبي احتياجات السائقين والركاب.

كما تناول الاجتماع رحلة المستخدم وآليات التكامل بين مكونات المنظومة المختلفة، إلى جانب مراجعة الاستعدادات الفنية والخطوات التنفيذية اللازمة للتشغيل، ومنظومة الأمن السيبراني وإجراءات حماية البيانات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفق أفضل المعايير.

ووجه المحافظ بعقد ورشة عمل موسعة تضم الإدارة العامة للمرور، ولجنة المواقف، وممثلين عن سائقي التاكسي، لبحث آليات تنفيذ المنظومة والاستماع إلى المقترحات والملاحظات، بما يسهم في تحقيق التوافق بين جميع الأطراف وضمان نجاح التطبيق قبل التشغيل.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال منظومة تاكسي شرم الشيخ الذكية التشغيل التجريبي للمنظومة

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