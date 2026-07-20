عاكس زوجته.. القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على بعضهما بالضرب في الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول العامرية، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل «مصاب بجروح قطعية متفرقة باليد»، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وطرف ثان: عاطل- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية؛ وذلك لقيام الطرف الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهما بأحد الشواطئ بدائرة القسم، وتحطيم هاتفها المحمول، والتعدي على زوجها باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته، حال اعتراضه على تصرفه.

وأمكن تحديد وضبط المتهم، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.