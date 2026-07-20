القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى؛ لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.