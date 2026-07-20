حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل اندلع داخل شونة كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وذلك في استجابة سريعة لبلاغ الأهالي.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شونة كتان بالقرية، ما أثار حالة من القلق بين السكان خوفًا من امتداد النيران للمناطق المجاورة.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء وخزان مياه، وجرى التعامل مع الحريق ومحاصرته قبل امتداده، حتى تمت السيطرة عليه بالكامل.

عدم وجود مصابين

وأفادت المعاينة الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حصر التلفيات المادية التي لحقت بمحتويات الشونة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.