إصابة شخص مسن بطلق ناري إثر مشاجرة قطعة أرض في قرية السمطا بقنا

أصيب شخص مسن بطلق ناري إثر مشاجرة مع أبناء عمومته على قطعة أرض فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخص بطلق نارى خلال مشاجرة على قطعة أرض بقرية السمطا.

وتبين إصابة تقي الدين علي حارث 75 عاما، بطلق نارى خلال مشاجرة قرية السمطا نتيجة خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفي دشنا المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.