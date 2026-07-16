جامعة قنا تنهى استعداداتها لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة للعام الجديد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن الاستعداد لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بمقر الجامعة بقنا، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2026/2027.

وتقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكلية يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.



وأكد عكاوى، أن الجامعة حريصة على توفير كل سبل الدعم الفنى والإداري لضمان سير عملية الاختبارات بسلاسة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمى وميكنة الخدمات الجامعية، فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذاً لخطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنظيم اختبارات القدرات المؤهلة للقبول ببعض الكليات.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن اختبارات القدرات تشمل مجموعة من التقييمات البدنية والمهارية، وتُعقد على مدار 3 أيام متتالية لكل طالب، حيث يتم استقبال الطلاب وفق الجداول الزمنية المعتمدة التي يتم تحديدها بعد التسجيل الإلكتروني.



وأشار موسى، إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات يتم فقط عبر الموقع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، ويتم تحديد موعد ومكان أداء الاختبار بعد سداد الرسوم إلكترونيا، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى للتسجيل أو السداد.

وأوضح الدكتور محمود لبيب عميد كلية علوم الرياضة، بأن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات: أصل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه، 2 صورة شخصية حديثة. وبأنه لا يُسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، مؤكداً أهمية هذه الاختبارات في اختيار الطلاب المؤهلين بدنياً وذهنيا للالتحاق بكلية علوم الرياضة، والتي تُعد من الكليات التطبيقية الهامة التي تُسهم في تأهيل كوادر احترافية في مجالات علوم الرياضة.



وأشار المهندس على فكرى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، إلى أن الجامعة خصصت معامل الحاسب الآلى بمعمل التطوير 1، ومعمل التطوير 2، والمزودة بأحدث الأجهزة، وبكوادر مدربة لتقديم الدعم الفني والإرشاد للطلاب خلال فترة اختبارات القدرات.





