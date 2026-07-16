أسامة الأزهري ينعى نجل مدير مديرية أوقاف مطروح السابق

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، باسمه ونيابة عن جميع قيادات وزارة الأوقاف وأئمتها والواعظات والعاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، نجل الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح السابق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وتقدم وزير الأوقاف إلى الشيخ حسن عبد البصير، وإلى أسرته الكريمة، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يخلفهم فيه خيرًا.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح علام

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - الشيخ عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية، أفنى خلالها عمره في نشر العلم الشرعي، وخدمة رسالة الأزهر الوسطية، وتخريج أجيال من طلاب العلم، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرةً عطرةً بين طلَّابه ومحبيه.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الأزهر الشريف، وعلمائه، وطلَّابه، ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وعمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.