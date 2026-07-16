أمن الخليج مسئولية جماعية.. نواب يطالبون بموقف عربي موحد بعد هجمات الحوثيين

جدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تأكيدهم على رفض مصر الكامل لأي اعتداء يستهدف المملكة العربية السعودية ودول الخليج، معتبرين أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وتستوجب موقفًا عربيًا ودوليًا موحدًا لردع المليشيات المسلحة وحماية أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أن أمن الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العالم العربي، ولا يقبل أي محاولات للمساس به.

المنزلاوي: استهداف الخليج يهدد استقرار المنطقة بأكملها

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتداءات التي استهدفت دول الخليج تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يستهدف تقويض جهود التنمية ونشر الفوضى في المنطقة، مشددًا على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وأوضح أن تأثير هذه الاعتداءات لا يقتصر على حدود الدول المستهدفة، بل يمتد إلى استقرار المنطقة بأسرها، في ظل الدور السياسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي تضطلع به دول الخليج في دعم العمل العربي المشترك.

دعوة لتحرك عربي ودولي أكثر حزمًا

وشدد المنزلاوي على ضرورة تبني موقف عربي ودولي أكثر حسمًا لمواجهة التنظيمات المسلحة والجهات التي توفر لها الدعم أو التمويل، مؤكدًا أن حماية الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية واستقرار أسواق الطاقة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تنسيقًا واسعًا.

كما أكد أن مصر تنطلق من ثوابت راسخة في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، مع استمرار دعم القاهرة لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها دول الخليج لحماية أمنها وسيادتها.

أيمن حامد: أمن السعودية خط أحمر للأمن القومي العربي

من جانبه، أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن استهداف المملكة العربية السعودية يعد عدوانًا مباشرًا على الأمن القومي العربي، ويمثل محاولة لزعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمقدرات شعوبها.

وأشار إلى أن المملكة تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم جهود التنمية، وهو ما يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة هذه الاعتداءات.

تحذير من تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة

وأضاف حامد أن تكرار الهجمات الحوثية يؤكد خطورة استمرار وجود المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، ويكشف حجم التهديد الذي تمثله على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات التي توفر الدعم أو التمويل أو التسليح لهذه الجماعات.

تأكيد على التضامن المصري مع دول الخليج

واختتم النائبان تصريحاتهما بالتأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ودعمها لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنها وسيادتها، مشددين على أن وحدة الصف العربي تظل الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.