قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام
أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع
مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت
الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال
الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين
عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمرها.. ويطالب شعبه بهذا الأمر
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حق الطريق.. اغتنام الإجازة الصيفية
ذكريات مارادونا وفوكلاند تعود إلى الواجهة.. وميسي وبيلينجهام يقودان معركة النهائي فى مباراة الأرجنتين وإنجلترا .. إيه الحكاية
تفوق على البرتغال والبرازيل.. منتخب مصر الـ13 بترتيب أفضل المنتخبات بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين وزارة الاتصال الأردنية : تواصل دائم ووحدة في الرؤى بين الرئيس السيسي والملك عبد الله إزاء ما يهدد الأمن القومي العربي

أمين وزارة الاتصال الأردنية لـ(أ ش أ): تواصل دائم ووحدة في الرؤى بين الرئيس السيسي والملك عبد الله إزاء ما يهدد الأمن القومي العربي
أمين وزارة الاتصال الأردنية لـ(أ ش أ): تواصل دائم ووحدة في الرؤى بين الرئيس السيسي والملك عبد الله إزاء ما يهدد الأمن القومي العربي
أ ش أ

أكد الدكتور زيد محمد النوايسة الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الأردنية، متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، على الصعيدين الرسمي والشعبي، واصفاً مصر بـ "الشقيق الأكبر" في المنطقة.

وثمن زيد - في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات منتدى "شوشا" العالمي الرابع للإعلام، والذي عقد بمدينة "شوشا" الأذربيجانية على مدى يومين - التواصل الدائم والمستمر بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بتهديدات الأمن القومي العربي.

وأشار إلى وجود العديد من اللجان المشتركة بين البلدين في جميع القطاعات، وهو ما يؤكد حجم التعاون الكبير بين القاهرة وعمان، مشدداً على أن التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، يسير على أعلى المستويات.

وأشاد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الأردنية بدور الجالية المصرية العاملة في الأردن، وكذلك بحسن الضيافة الذي تلقاه الجالية الأردنية في مصر.

وفيما يتعلق بمشاركته في فعاليات منتدى "شوشا" العالمي الرابع للإعلام، حذر زيد من خطورة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، داعياً إلى بناء ما أسماه بـ "المناعة الإعلامية المجتمعية"؛ لمواجهة سيل المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية التي تروجه منصات التواصل الاجتماعي.

ووصف مفهوم "المناعة الإعلامية" الذي لاقى تفاعلاً كبيراً خلال فعاليات المنتدى، بـ"التطعيم ضد الأمراض"، وقال "عندما يذهب الإنسان لأخذ مصل لمواجهة أي مرض، فهو يحصل على مناعة، وبالتالي اليوم لابد من تحرك استباقي للوصول إلى الحصانة الإعلامية"، محذراً في الوقت نفسه من قوة المؤثرين الجدد؛ حيث يمتلك البعض منهم نحو 70 مليون متابع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً: "أي وزارة إعلام في الدنيا تستطيع أن تنافسهم؟".

ولفت إلى أن الإعلام الرقمي أدخل فئة جديدة من اللاعبين غير المؤهلين وغير المنضبطين إلى الساحة الإعلامية، مما أوجد حالة من الفوضى المعلوماتية،

وأضاف زيد قائلاً "إن المؤسسات الإعلامية التقليدية التي اعتدنا عليها طيلة 100 عام، كانت تمتاز بالدقة والرصانة، بينما بات المشهد اليوم مهدداً بانتشار الأخبار المولّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي يصعب على المواطن العادي تمييز الصحيح منها عن الخاطئ".

واستعرض الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الأردنية تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الأردنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية، موضحاً أن الأردن بدأ بتصوره منذ عام 2013، وأطلق الاستراتيجية الأولى عام 2020 تحت شعار "تحقق قبل النشر"، لاستهداف طلاب المدارس والجامعات، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تحديث هذه الاستراتيجية للفترة من 2026 حتى 2029، لتشمل الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية، امتدّت لتشمل مراكز الشباب، والقطاع الحكومي، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تمكين أي مواطن من محاكمة الخبر ضمن مصفوفة معايير علمية ومؤسسية، قبل تصديقه أو تجاهله.

وكانت مدينة شوشا بأذربيجان قد شهدت أمس ختام منتدى "شوشا" العالمي الرابع للإعلام، والذي عقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 160 ممثلاً إعلامياً وخبيراً ومسؤولاً من 54 دولة، يمثلون نحو 30 وكالة أنباء دولية، من بينها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأكثر من 60 مؤسسة إعلامية رائدة، بجانب 10 منظمات وشركات دولية.

وانطلقت جلسات المنتدى في نسخته الرابعة بتركيز غير مسبوق على الملفات الأكثر إلحاحاً في المشهد الإعلامي المعاصر؛ حيث تصدرت قضايا بناء السلام عبر الدبلوماسية الإعلامية والأخلاقيات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي جداول الأعمال، إلى جانب مناقشات متخصصة حول سرد القصص الحضرية، وسبل تعزيز التعاون العابر للحدود بين المؤسسات الإعلامية.

وشهدت القاعات نقاشات معمقة حول كيفية مواءمة الممارسات الإعلامية التقليدية مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وسط إجماع على أن الثورة الرقمية، رغم إيجابياتها، تطرح تحديات أخلاقية ومهنية تتطلب استجابات مؤسسية عاجلة.

وصاغ المشاركون في ختام مشاركاتهم، خلاصة المنتدى في معادلة محكمة، أكدوا فيها أن "السلام يعتمد بالدرجة الأولى على الحوار، والحوار يرتكز على الحقيقة، ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة، إلا من خلال صحافة عقلانية ومسؤولة".

وأجمع المتحدثون على أن الإعلام المهني والموضوعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة وجودية لحماية المجتمعات من فيض التضليل والمعلومات المغلوطة، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت، ساحة مفتوحة للدعاية المضللة والخطاب المتطرف.

الدكتور زيد محمد النوايسة الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الأردنية عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن منتدى شوشا العالمي الرابع للإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

ترشيحاتنا

اللاعب إمام عاشور

دموع على الهواء .. إمام عاشور يكشف كواليس رحلته مع الأهلي والمنتخب

صورة ارشيفية

رئيسة اتحاد وكالات السفر الفرنسية: مصر ليست وجهة سياحية فقط.. ولدينا هوس بالحضارة المصرية

صورة ارشيفية

الذكاء الاصطناعي.. لماذا أصبح ملاذًا للفضفضة والدعم النفسي؟

بالصور

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد