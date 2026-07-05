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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشورى اليمني: تهديدات الحوثيين للسعودية تمس الأمن القومي العربي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذر مجلس الشورى اليمني من تبعات تهديدات "الحوثيين" الأخيرة للسعودية، معتبرا أنها "لا تستهدف أمنها الوطني فحسب؛ بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي".
جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر حسابه على منصة "إكس"، غداة تهديدات الحوثيين باستهداف مطارات ومواقع حيوية في السعودية، ردا على ما وصفوه بخرق الأجواء اليمنية من قبل طيران التحالف.

واتهم البيان، جماعة “أنصار الله الحوثي”، بـ"توظيف مؤسسات الدولة ومقدراتها والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها لخدمة أجندات خارجية تتعارض مع سيادة اليمن"، في إشارة إلى الدور الإيراني، واعتبر أن تهديدات الحوثيين "تمثل امتدادا لنهجها العدائي وسلوكها الممنهج في تقويض جهود السلام، وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني".

وقال المجلس إن "الميليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على الدولة، دأبت على إفشال جميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، وفي مقدمتها المبادرات والجهود المخلصة التي قادتها السعودية".

ودعا مجلس الشورى "الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى تجاوز مرحلة الإدانة، واتخاذ خطوات عملية رادعة لوقف الانتهاكات الحوثية والإيرانية، وتشديد الرقابة على قنوات تمويل وتسليح الميليشيات، ومنع استخدام الأراضي والمنافذ اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود".

الحوثيين مجلس الشورى اليمني تهديدات مطارات السعودية

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