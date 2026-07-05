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حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب واقعة سرقة من داخل أحد المساجد بمحافظة المنوفية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن المسجد المشار إليه لا يزال تحت الإنشاء، ويقع بدائرة مركز شرطة أشمون.

وباستدعاء المسؤول عن الإنشاءات، وهو مقيم بدائرة المركز، وبسؤاله؛ قرر باكتشافه سرقة 8 خلاطات مياه ومكنسة كهربائية من داخل المسجد، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل “له معلومات جنائية”، ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المساجد

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