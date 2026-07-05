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إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة

إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
أ ش أ

دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي عبر بوابة معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.
وصرح مصدر مسؤول في محافظة شمال سيناء بأنه جرى إدخال 7 شاحنات محملة بـ 300 طن من السولار، و5 شاحنات محملة بـ 125 طناً من غاز الطهي الخاص بالمنازل وشاحنة محملة بـ 35 طناً من البنزين.
وأشار إلى أنه جرى أيضاً إدخال الوقود ضمن الدفعة الـ 227 من قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من البوابة الفرعية لمعبر رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم.
وأوضح المصدر أن الوقود المصري يقوم بتشغيل المرافق الأساسية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمخابز ومحطات الكهرباء والمياه بقطاع غزة.

قطاع غزة شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي بوابة معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة محافظة شمال سيناء غاز الطهي

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