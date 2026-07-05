تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة حيث شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، بعدما انخفض في خمسة بنوك بقيمة تراوحت بين 11 و23 قرشًا مقارنة بمستويات بداية التعاملات، ليسجل الدولار أقل من مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر، في خطوة تعكس استمرار التحسن النسبي في سوق الصرف.

وقدمت إيمان عبد اللطيف تفاصي أكثر عن اسعار الدولار حيث يأتي تراجع سعر الدولار اليوم بالتزامن مع مؤشرات إيجابية أعلنها البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات تاريخية، وهو ما عزز من استقرار سوق النقد خلال الفترة الأخيرة.

أظهرت آخر تحديثات البنوك المصرية استقرار الأسعار بعد موجة التراجع التي شهدتها التعاملات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

بنك مصر: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.93 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.