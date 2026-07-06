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الصحة: لا نقص في أمصال العقارب والثعابين.. والوصفات الشعبية تفاقم خطورة اللدغات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: لا نقص في أمصال العقارب والثعابين.. والوصفات الشعبية تفاقم خطورة اللدغات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه عند التعرض لأي لدغة سواء من ثعبان أو عقرب، فإن أول ما يُطلب من المصاب أو من ذويه هو تثبيت الطرف المصاب وتقليل حركته، ثم النقل الفوري إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي في المنطقة التي حدثت بها الإصابة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجب الابتعاد تمامًا عن الممارسات الخاطئة مثل الكي أو الشق أو المص أو الوصفات الشعبية، فهذه نصائح غير صحيحة وقد تزيد الحالة سوءًا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في الأمصال المضادة لسموم العقارب والثعابين، فهي متوفرة بكميات كافية على مستوى جميع المحافظات، وكذلك في المخزون الاستراتيجي بوزارة الصحة والسكان.

أوضح أن المهم أن هذه الأمصال غير متوفرة في الوحدات الصحية، وإنما في المستشفيات فقط، وذلك لأسباب علمية، لأن إعطاء المصل يحتاج إلى مكان مجهز وإشراف طبي متخصص، نظرًا لاحتمالية حدوث تفاعلات تحسسية تتطلب رعاية مركزة وفريقًا طبيًا مدربًا.

ولفت إلى أنه من المهم أيضًا أن نوضح أن ليس كل من يتعرض للدغة يحتاج إلى المصل، فهناك ثعابين غير سامة، وهناك ما يُعرف بـ"اللدغات الجافة"، وهي تمثل نحو 10% من لدغات الثعابين السامة، حيث لا يتم حقن السم داخل الجسم.

وأكد أنه توصي البروتوكولات الدولية بالملاحظة الطبية داخل المستشفى لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، ويتم إعطاء المصل فقط عند ظهور الأعراض التي تستدعي ذلك.

الصحة حسام عبدالغفار متحدث الصحة

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