توفيق السيد: ليتكسير من أفضل حكام العالم.. وأطالب لاعبي مصر الالتزام بقراراته

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير يمتلك خبرات كبيرة تؤهله لإدارة مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، معربًا عن ثقته في خروجه بالمباراة إلى بر الأمان وتحقيق العدالة بين المنتخبين.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي سيدير مباراة مصر والأرجنتين، من الحكام الكبار، وسبق له إدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال، كما أنه مرشح لإدارة إحدى مباراتي نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "ليتكسير أدار عددًا من مباريات كأس العالم وظهر بمستوى جيد، ولجنة الحكام لا تعتمد على الحكام الكبار في عدد كبير من المباريات، بل تحتفظ بهم للمواجهات المهمة في الأدوار الإقصائية".

وتابع: "ليتكسير سريع في إشهار البطاقات الصفراء، ويتمتع بشخصية قوية، ولا يفضل الدخول في نقاشات مع اللاعبين، وكانت له لقطة شهيرة مع إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي".

وأكمل: "ليتكسير يمتلك تاريخًا تحكيميًا كبيرًا، وأنا معجب بإدارته للمباريات، وأتمنى له التوفيق في إدارة لقاء مصر والأرجنتين".

وأضاف: "هناك مجاملات تحكيمية استفاد منها منتخب الأرجنتين في بعض مباريات كأس العالم، لكن لدي ثقة في أن ليتكسير سيدير المباراة بحيادية كاملة، وكل ما نريده هو الحصول على حقنا داخل الملعب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام الأرجنتين، وأن يقدم اللاعبون ملحمة كروية تليق باسم الكرة المصرية، فالشعب المصري بأكمله يقف خلف المنتخب، بداية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أطالب اللاعبين بالالتزام الكامل بقرارات الحكم طوال المباراة".