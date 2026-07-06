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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. وعضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوفد التركي بالبرلمان يشيد برئاسة أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط
أشاد مصطفى هالقي سيفيزوغلو، رئيس الوفد التركي في البرلمان، بالنجاح الذي حققه النائب محمد أبو العينين، خلال رئاسته لبرلمان من أجل المتوسط، مؤكدًا أن الرئاسة المصرية أسهمت في تعزيز دور البرلمان ودعم التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء.

التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. والتظلم متاح لمن يرى أحقيته
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.
أبو العينين رئيس برلمانية المتوسط: لا سلام دون دولة فلسطينية.. والتنمية تبدأ بإنهاء الصراعات
قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن منطقة البحر المتوسط والعالم يمران بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التعاون بين دول الإقليم، والانتقال من مفهوم الجوار الجغرافي إلى مفهوم المصير المشترك، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

عضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين
أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس بعثة المنتخب، أن الاتحاد لم يتلقَّ أي اعتراض من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن رفع المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، علم فلسطين عقب مباراة مصر وأستراليا.

مصطفى أبو زهرة قبل مواجهة الأرجنتين: إذا كان لديهم ميسي فلدينا محمد صلاح
قال الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة المصري ونائب رئيس بعثة المنتخب الوطني، إن وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن طموحات الفراعنة لم تتوقف، وأن الأحلام ما زالت مستمرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، الثلاثاء.

أحمد موسى: لا إعلام بلا معلومات.. ودعم المؤسسات الصحفية ضرورة لبناء منظومة قوية ومؤثرة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري وتحتاج إلى دعم حقيقي وتمويل مستدام يمكنها من استعادة قوتها ودورها المؤثر، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه المؤسسات تتطلب حلولًا جادة تضمن تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

نيفين كامل: الإعلام الأجنبي تعامل مع افتتاح القيادة الاستراتيجية كحدث تاريخي
أكدت الكاتبة نيفين كامل، رئيس تحرير الأهرام إبدو، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة يمثل حدثًا تاريخيًا حمل رسائل استراتيجية مهمة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية أولت اهتمامًا واسعًا بالحدث، ورصدت ما تضمنه من دلالات سياسية وعسكرية.
حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة
كشف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا الملف ليس سهلًا، نظرًا لضخامته وتشعبه.

تحذير عاجل: الاستخدام العشوائي لـ"السيفوتاكسيم" بالدواجن يهدد صحة المواطنين
كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

10 ملايين مش 4.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد العدادات الكودية
أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن هناك 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية، من أجل الاستماع إلى الحكومة والرد على جميع تساؤلات المواطنين في الشارع.

الوفد التركي التموين البطاقات برلمانية المتوسط اتحاد الكرة مصطفى أبو زهرة أحمد موسى

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