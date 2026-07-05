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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لا إعلام بلا معلومات.. ودعم المؤسسات الصحفية ضرورة لبناء منظومة قوية ومؤثرة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري وتحتاج إلى دعم حقيقي وتمويل مستدام يمكنها من استعادة قوتها ودورها المؤثر، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه المؤسسات تتطلب حلولًا جادة تضمن تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

 إيرادات إعلانية ضخمة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المؤسسات الصحفية كانت في السابق تحقق أرقامًا كبيرة في التوزيع والإيرادات الإعلانية، لافتًا إلى أن مؤسسة الأهرام، على سبيل المثال، سجلت إيرادات إعلانية ضخمة بلغت  مليار و600 مليون جنيه في إحدى الفترات، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي شهدتها صناعة الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.

 توافر الإمكانات المالية

وأضاف أن تطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية لا يمكن أن يتحقق دون توفير عناصر الدعم والمساندة والتمويل، مؤكدًا أن بناء إعلام قوي يتطلب توافر الإمكانات المالية إلى جانب توفير المعلومات وتمكين المؤسسات من أداء دورها المهني بكفاءة.


وشدد أحمد موسى على أن المعلومة تظل الركيزة الأساسية للعمل الإعلامي، قائلاً: «لا يوجد إعلام من دون معلومات، والإعلامي والصحفي يحتاج إلى المعلومة الدقيقة والمؤكدة من مصادرها حتى يستطيع نقل الحقائق للرأي العام بمهنية ومسئولية».


وأشار إلى أن معالجة الشائعات والرد على التساؤلات المثارة في المجتمع تتطلب حضورًا أكبر من المسئولين، موضحًا أن الرد على القضايا والملفات المختلفة يجب أن يأتي من الجهات المعنية نفسها، لأنها صاحبة المعلومة والقادرة على توضيح الحقائق للرأي العام.
وثمّن موسى حرص رئيس  الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي لعرض مستجدات الملفات المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التواصل وإتاحة المعلومات بصورة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مصارحة المواطنين بالحقائق.

 الحصول على المعلومات

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقدّر الشفافية ويستحق الحصول على المعلومات الصحيحة في توقيتها المناسب، قائلاً إن «المطلوب دائمًا هو قول الحقيقة للناس، لأن المواطن المصري واعٍ ويستحق أن يكون شريكًا في معرفة ما يدور حوله من قضايا وتحديات».

المؤسسات الصحفية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأهرام مدبولي

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