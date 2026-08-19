مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

يترقب عشاق النادي الأهلي موعد المواجهة التاريخية أمام برشلونة الإسباني، في بطولة كأس خوان جامبر، والتي تجمع الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة.

وتحظى المباراة بمتابعة خاصة باعتبار الأهلي أول فريق أفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة تجمعه بأحد أكبر الأندية الأوروبية.

القناة المفتوحة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وأعلنت شبكة «أون سبورت» نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة ON Sport Plus، ضمن التغطية الخاصة بالمواجهة المرتقبة.

ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

وتخصص القناة تغطية موسعة للمباراة، بداية من الاستوديو التحليلي وحتى صافرة النهاية.

ومن المقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، بمشاركة أحمد حسن ووليد صلاح الدين وعماد متعب.