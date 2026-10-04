مصر المستقبل: انتصار أكتوبر درس متجدد في تجاوز الصعاب وصنع المعجزات

هنأ طارق عناني، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، ورجال قواتنا المسلحة البواسل، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ملحمة أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر.

وأوضح "عناني"، في بيان، أننا في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نستذكر بكل تقدير الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، الذي ارتبط اسمه بمرحلة تاريخية فارقة في مسيرة مصر، كما نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ونحيي كل جندي مصري حمل مسؤولية الدفاع عن أرض مصر وكرامتها.

انتصار أكتوبر سيظل درسًا للأجيال في الإرادة والعزيمة

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر سيظل درسًا للأجيال في الإرادة والعزيمة والتضحية والقدرة على تجاوز الصعاب، ومصدرًا للفخر لكل مصري، مجدًا العهد بأن تبقى مصر قوية وآمنة، وأن يستمر أبناؤها في العمل من أجل مستقبل أفضل، مستلهمين من روح أكتوبر قيم الوحدة والصمود والسلام.