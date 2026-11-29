تتسبب بعض المشكلات الفنية المرتبطة بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع في تعطل عمليات شحن الكروت، إذ يفاجأ بعض المشتركين برفض ماكينة الشحن إضافة رصيد جديد، رغم توافر المبلغ المطلوب وعدم وجود مشكلة في وسيلة الدفع.



وترتبط هذه المشكلة في بعض الحالات بعدم تحديث بيانات آخر عملية شحن على الكارت، وهو ما يستلزم تنفيذ خطوة بسيطة قبل محاولة شحنه مرة أخرى.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب رفض ماكينات الشحن استقبال رصيد جديد على كروت العدادات مسبقة الدفع، مشيرة إلى أن عدم تمرير بيانات الشحنة السابقة إلى العداد قد يمنع تسجيل أي شحنة أخرى، لحين الانتهاء من تحديث البيانات.

عدادات الكهرباء

أسباب رفض شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع

أكدت الشركة أن ماكينات شحن كروت الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب منافذ «فوري»، تتعامل مع البيانات المخزنة على الكارت، وتتحقق من آخر عملية شحن تمت عليه قبل السماح بإضافة رصيد جديد.

وفي حالة وجود شحنة سابقة لم يقرأها العداد حتى الآن، قد ترفض ماكينة الشحن تنفيذ العملية الجديدة، وذلك لتجنب تداخل بيانات الشحن أو حدوث أخطاء في تسجيل الرصيد.

ويرتبط هذا الإجراء بضرورة تحديث بيانات الاستهلاك المسجلة على الكارت، حيث يعتمد العداد على هذه البيانات في تحديد شريحة الاستهلاك الخاصة بالمشترك واحتساب قيمة الاستهلاك بصورة صحيحة، بما يضمن انتظام عمليات الشحن التالية.

عدادات الكهرباء

طريقة حل مشكلة رفض شحن كارت الكهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوة بسيطة يمكن للمشتركين تنفيذها لتجاوز مشكلة رفض شحن الكارت، وتتمثل في إدخال كارت الكهرباء داخل العداد قبل التوجه إلى ماكينة الشحن أو استخدام منافذ الدفع الإلكتروني.

ويجب الانتظار حتى تظهر رسالة «تم» أو «Good» على شاشة العداد، وهي إشارة إلى نجاح عملية قراءة البيانات المسجلة على الكارت، ونقل الشحنة السابقة إلى العداد، مع تحديث بيانات الاستهلاك.

وبعد ظهور هذه الرسالة، يصبح الكارت جاهزا لإضافة رصيد جديد، ويمكن للمشترك التوجه إلى ماكينة الشحن وإتمام العملية بصورة طبيعية.

نصائح مهمة لتجنب تعطل شحن كارت الكهرباء

شددت الشركة على ضرورة التأكد من تمرير آخر شحنة إلى العداد قبل محاولة إضافة رصيد جديد، وعدم التوجه إلى منافذ الشحن مباشرة دون إدخال الكارت في العداد وظهور رسالة تأكيد نجاح القراءة.

عدادات الكهرباء

وأوضحت أن الالتزام بهذه الخطوة يجنب المشتركين تكرار محاولات الشحن دون جدوى، ويحد من المشكلات المرتبطة بتسجيل الرصيد وتحديث بيانات الاستهلاك، سواء عند استخدام ماكينات شركات توزيع الكهرباء أو منافذ «فوري» أو وسائل الشحن المتاحة عبر الهاتف المحمول.