أعادت اليونان افتتاح متحف الأكروبوليس القديم في العاصمة أثينا، بعد إغلاق استمر نحو 20 عاما، أعقبه مشروع ترميم وتطوير شامل للمبنى التاريخي المقام على صخرة الأكروبوليس، ليعود إلى استقبال الجمهور بوصفه مساحة تجمع بين عرض الاكتشافات الأثرية والتقنيات الرقمية والفنون المعاصرة، في إطار توجه لإبراز تاريخ المدينة وتراثها الثقافي بصورة أكثر تنوعا.

وذكرت صحيفة الفن (The Art Newspaper) أن المتحف، الذي تأسس عام 1874 ويعد أول متحف يوناني بني في العصر الحديث، استقبل زواره مجددا يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد نقل مقتنياته الرئيسية إلى متحف الأكروبوليس الجديد الذي افتتح عام 2009 على مسافة نحو 300 متر من الموقع الأثري.

وشهد حفل إعادة الافتتاح حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزيرة الثقافة لينا مندوني، إلى جانب مسؤولين وشخصيات ثقافية، في مناسبة تمثل عودة مبنى ارتبط لأكثر من قرن بتاريخ علم الآثار اليوناني وعمليات التنقيب التي جرت في الأكروبوليس.

وكان المتحف القديم قد ظل مغلقا منذ نقل مقتنياته، فيما طرحت في السنوات التالية أفكار لتحويل المبنى إلى مخازن ومساحات إدارية، قبل أن تتراجع الدولة اليونانية عن هذا التوجه عام 2019، وتقرر إعادة استخدامه وفقا لوظيفته الثقافية الأصلية، مع منحه دورا أوسع يستوعب المعارض الأثرية والفن المعاصر والبرامج المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.

وقالت وزيرة الثقافة لينا مندوني، خلال مراسم الافتتاح، إن تحويل المبنى التاريخي إلى مكاتب ومخازن كان أمرا غير مقبول بالنظر إلى أهميته وموقعه الاستثنائي، موضحة أن الهدف هو ألا يصبح مجرد متحف تقليدي آخر، وإنما مساحة تستضيف معارض عن تاريخ أثينا وعلم الآثار وثقافتها، إلى جانب أعمال فنية معاصرة تستلهم الحضارة اليونانية.

ويستهل المتحف نشاطه الجديد بمعرض أثري بعنوان أثينا: المدينة والفكرة (Athens: City Idea)، يضم نحو 750 قطعة أثرية من مجموعات كانت محفوظة في أماكن مختلفة بالعاصمة، إلى جانب اكتشافات حديثة، ويقدم جوانب من التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمدينة، من خلال أقنعة مسرحية وتماثيل وعملات وأوان فخارية وغيرها من القطع التي لم تعرض للجمهور من قبل.

كما يتضمن البرنامج تجربة رقمية بعنوان البارثينون ينبض بالحياة (Parthenon Alive)، تستخدم تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم أجزاء من إفريز معبد البارثينون، وإظهار الشخصيات المنحوتة عليه في حركة تحاكي مسيرة الاحتفالات الدينية القديمة، فضلا عن إتاحة استكشاف نماذج رقمية لنحو 100 معلم أثري في الأكروبوليس ومحيطه، عبر مراحل تاريخية مختلفة.

ولا يقتصر البرنامج الجديد على الآثار والتكنولوجيا، إذ يستضيف المتحف عملا للفنان الأمريكي العراقي مايكل راكوفيتز بعنوان ما تتركه وراءك ليس ما ينقش (What You Leave Behind Is Not What Is Engraved)، وهو تركيب فني يتناول تاريخا أقل شهرة للموقع الأثري، ويربط بين الذاكرة والهجرة وفقدان المكان.

ويستند العمل إلى عمليات التبادل السكاني التي شهدتها اليونان وتركيا عقب انهيار الدولة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي، عندما أُجبر نحو 1.5 مليون شخص من كل جانب على مغادرة موطنه، إذ انتقل مسيحيون من تركيا إلى اليونان، ومسلمون من اليونان إلى تركيا. وعند وصول اللاجئين الأتراك إلى أثينا، أقام بعضهم خياما ومخيمات عند سفح الأكروبوليس، في مشهد يستعيده الفنان من خلال أعماله.

ويضم التركيب الفني فرنا وطوبا جرى حرقها حديثا، بعضها يحمل نقوشا وأسماء أماكن مرتبطة بتاريخ النزوح، ويستحضر تقليدا لدى بعض اللاجئين الذين عادوا لاحقا لزيارة بلداتهم الأصلية، وكانوا يأخذون قطعة من الطوب من مبانيها المهدمة كتذكار على صلتهم بالمكان الذي اضطروا إلى مغادرته.

وتعاون راكوفيتز في إعداد بعض الطوب مع ناجين من عمليات التبادل السكاني في عشرينيات القرن الماضي، إلى جانب نساء من شبكة ميليسا، وهي منظمة غير ربحية في اليونان تدعم النساء المهاجرات، في محاولة لربط تجارب التهجير التاريخية بتجارب النزوح المعاصرة، وطرح تساؤلات حول قدرة المجتمعات على استقبال الغرباء بدلا من إقصائهم.

ويمثل هذا العمل الجزء الأخير من ثلاثية فنية كلفت بها مؤسسة نيون (NEON)، التي أسسها جامع الأعمال الفنية اليوناني ديميتريس داسكالوبولوس، وخصصت على مدى 14 عاما تمويلا لمعارض ومشروعات فنية في أثينا، قبل أن تعلن إنهاء نشاطها في وقت سابق من العام الجاري. كما ساهم داسكالوبولوس في دعم أعمال تجديد المتحف، التي جمعت بين التمويل العام والخاص.

وأكدت وزيرة الثقافة أن المتحف سيعتمد على برنامج متجدد من المعارض المؤقتة، بما يتيح عرض قطع أثرية جديدة وتقديم قراءات مختلفة لتاريخ أثينا، إلى جانب استمرار استضافة مشروعات فنية معاصرة تفتح حوارا بين التراث القديم والقضايا الراهنة.

ويأتي افتتاح المتحف في وقت تواصل فيه اليونان جهودها لاستعادة منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني بلندن. واستغل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مراسم الافتتاح لتجديد مطالبة بلاده بإعادة المنحوتات، مؤكدا أن مكانها الطبيعي هو بجوار المعبد الذي أنجزت من أجله، ورافضا أي ترتيب يعترف بملكية جهة أجنبية لها أو يتعامل مع عودتها باعتبارها إعارة مؤقتة.

وتعكس إعادة افتتاح المتحف توجها يتجاوز مجرد إعادة استخدام مبنى أثري، إذ تسعى السلطات اليونانية إلى تقديم الأكروبوليس باعتباره موقعا حيا تتقاطع فيه طبقات التاريخ والذاكرة والثقافة المعاصرة، بما يتيح للزوار التعرف على تاريخ أثينا من خلال مقتنيات لم تعرض سابقا وتجارب رقمية وأعمال فنية تتناول قضايا لا تزال حاضرة في المجتمعات الحديثة.

يقع متحف الأكروبوليس القديم على هضبة الأكروبوليس في أثينا، وافتتح عام 1874 ليكون أول متحف حديث في اليونان مخصصا لعرض الآثار المكتشفة في الموقع. وظل يضم مجموعة من أبرز القطع المرتبطة بتاريخ الأكروبوليس، قبل إغلاقه عام 2007 تمهيدا لنقل مقتنياته إلى المتحف الجديد الذي افتتح عام 2009. ويضم الأكروبوليس معبد البارثينون، أحد أبرز نماذج العمارة اليونانية القديمة، الذي شيد في القرن الخامس قبل الميلاد، ويعد من أهم الرموز الأثرية للحضارة الكلاسيكية.