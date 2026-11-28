تُنظم جامعة طنطا، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، غدًا الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، فعاليات دورة «الهوية الدينية وقضايا الشباب»، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦، وحرص الجامعة على تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب، ومناقشة القضايا المعاصرة التي تمس الشباب، وترسيخ قيم الهوية والانتماء والوعي المجتمعي.

توجيهات جامعة طنطا

تُقام الدورة تحت رعاية فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، وبريادة وإشراف الدكتور السيد عبد العظيم العجوز، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم وإعداد الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتنطلق فعاليات الدورة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بكلية الآداب بمجمع كليات سبرباي، وتتضمن ثلاث محاضرات توعوية متخصصة، تبدأ بمحاضرة بعنوان «حدود العلاقة بين الشباب والفتيات»، يلقيها الدكتور عمرو الشال، مدير الإدارة العامة للأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، تليها محاضرة «هويتنا والواقع المعاصر»، يلقيها الأستاذ الدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين بطنطا سابقًا، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، فيما تختتم الفعاليات بمحاضرة «الإلحاد العاطفي»، يلقيها الدكتور محمد شعبان، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بطنطا – جامعة الأزهر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تبادل الخبرات

وتأتي هذه الدورة تأكيدًا لحرص جامعة طنطا على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية الوطنية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، وتوفير منصات للحوار والتوعية تسهم في بناء وعي الشباب، وتحصينهم فكريًا، ومساعدتهم على التعامل الواعي مع التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.