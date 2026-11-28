قال محمد سعيد ، الأمين العام لحزب التجمع والمرشح لرئاسة حزب التجمع أن المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع هو مناسبة تاريخية تتحقق كل ٥ سنوات على الأكثر ، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب كانوا على مستوى المسئولية كعادتهم وحضروا وبذلوا جهد كبير جدا في الفترة الأخيرة لحصر العضوية و إقامة مؤتمرات الأقسام والمحافظات ، حتى وصلنا إلى هذه اللحظة المجيدة.

وأشار محمد سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحماس عالي جدا من كل الزملاء والالتزام إحساسا بمسئوليتهم والحفاظ عليه ودفعه إلى الأمام دائما ، ونتمنى من كل الزملاء أن يكونوا على قدر المسئولية ويدققوا في أسماء القيادات ، ونتمنى للمؤتمر النجاح ولمصر الازدهار والتقدم.

وأكد أن منافسته مع النائب عاطف المغاوري على رئاسة حزب التجمع منافسة شريفة جدا ونزيهة جدا ، وهذا حق لكل زميل أن يترشح.