كشف أحمد شكري، نجل المعلق الرياضي محمد شكري، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل جديدة عن أوضاع أسرته بعد وفاة والده، موضحًا أن والده ترك 5 أبناء، بينهم طفلان توأم يبلغان من العمر 7 سنوات، هما مالك وياسين، مؤكدًا أنهما لم يستوعبا حتى الآن حقيقة رحيل والدهما، فيما تعيش والدته حالة من الحزن الشديد.

تفاصيل مؤثرة عن أسرة ضحية حادث الوراق

وأضاف أحمد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الأسرة تضم 5 أبناء، بينهم ولدان صغيران توأم يبلغان 7 سنوات، إلى جانب شقيقتين تكبرانهما بعام واحد، موضحًا أن الطفلين لا يزالان صغيرين للغاية، ولم يستوعبا ما حدث أو يدركا بشكل كامل أن والدهما توفي ولن يعود.

وأشار إلى أن الأسرة عاشت على أمل العثور على والده في أحد المستشفيات طوال الأيام الثلاثة التي أعقبت الحادث، موضحًا أنه عندما وصل إليه خبر الوفاة أمس، حاول إبلاغ أفراد الأسرة بطريقة هادئة وتمهيدية حتى يتمكنوا من استيعاب الأمر، لكنه وصف رد فعل أفراد المنزل بأنه كان صعبًا للغاية، إذ أصابتهم حالة من الانهيار فور معرفة الخبر.

وأوضح أنه ظل طوال 3 أيام لا يعرف أي معلومة عن والده، سواء كان حيًا أو متوفى، وكان يتنقل بين المستشفيات والأماكن المختلفة بحثًا عنه، مؤكدًا أنه شعر وكأنه يدور حول نفسه في أنحاء الجمهورية دون أن يصل إلى معلومة تطمئنه أو تكشف مصيره.

ولفت إلى أن والدته حزينة للغاية بعد وفاة والده، داعيًا الله أن يصبرها ويصبر أفراد الأسرة على هذا المصاب، مشيرًا إلى أن شقيقيه الصغيرين، مالك وياسين، يواجهان فقدان والدهما في سن مبكرة للغاية، ولم يحظيا بوقت كافٍ في كنفه.

المعلق محمد شكري كان موظفًا بهيئة النظافة والتعليق هوايته

وتحدث أحمد شكري عن طبيعة عمل والده، موضحًا أن وظيفته الأساسية كانت موظفًا في هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بينما كان التعليق الرياضي هواية يمارسها إلى جانب عمله، مؤكدًا أن والده كان معروفًا جدًا في مجال التعليق الرياضي المصري، رغم أن ذلك لم يكن مصدر عمله الأساسي.

وأضاف أن والده كان يحلم بالتعليق على مباريات كبرى، ويتمنى أن تتاح له فرصة التعليق على مواجهات رياضية مهمة، مشيرًا إلى أن اسمه كان معروفًا في المجال، رغم أن التعليق كان شغفًا وهواية بالنسبة إليه.

وأكد نجل المعلق الرياضي أن وفاة والده جعلته يشعر بحجم المسؤولية التي أصبحت ملقاة على عاتقه تجاه أشقائه، خاصة الطفلين التوأم اللذين يبلغان 7 سنوات، ولم تتح لهما فرصة الاستمتاع بوجود والدهما ورعايته فترة أطول، داعيًا الله أن يرحمه ويغفر له.