هل يجب الوضوء عند ملامسة الكلب؟ سؤال يتكرر على لسان بعض الناس، خاصة عند التعامل مع الكلاب في الشوارع أو تربية الحيوانات الأليفة، إذ يختلط على البعض حكم لمس الكلب بحكم نجاسة لعابه، وهل مجرد ملامسته ينقض الوضوء أو يستوجب غسل اليدين والملابس؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع وفقا لدار الإفتاء المصرية.

هل يجب الوضوء عند ملامسة الكلب؟

وفي السياق، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن الفتوى في دار الإفتاء المصرية على ما عليه المذهب المالكي بخصوص طهارة الكلب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن الكلب طاهر عند المالكية، فإذا لمسه الإنسان لا تنتقل إليه نجاسة.

وأشار إلى أن الكلب لا ينقض الوضوء ولا تنتقل منه نجاسة، فمجرد أن تغسل يديها وتصلي فقط والصلاة تكون صحيحة بإذن الله.

هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟

وكانت دار الإفتاء المصرية وأوضحت أن ملامسة الكلب لا تنجس الإنسان أو ملابسه، عملًا بمذهب المالكية الذي يرى طهارة الكلب، وبالتالي يجوز لمن لمس الكلب أن يصلي بوضوئه ما لم يحدث ناقض آخر للوضوء.

هل يجب غسل اليدين أو الملابس بعد لمس الكلب؟

وفي السياق أيضا، قالت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وملامسته تستوجب غسل ما أصابه من لعابه بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، لكن السادة المالكية يرون أن الكلب طاهر، وهو مذهب يُعتد به ويمكن الأخذ به في حالات الضرورة أو الحاجة، مثل سيدة وحيدة أو كبيرة في السن تتخذ من الكلب رفيقًا ومعينًا لها في حياتها اليومية.

وأكدت أمين الإفتاء أنه يجوز العمل بمذهب المالكية في مثل هذه الحالات، بحيث لا يُعتبر لمس الكلب ناقضًا للوضوء، ويجوز لها الصلاة بعده ما دامت على طهارة، موضحة أن الوضوء يكون صحيحًا ولا إثم في ذلك إن شاء الله.

مبطلات الوضوء للرجال

مبطلات الوضوء وتشمل الخارج من السبيلين وسواء في ذلك لو كان الخارج كثيرا أم قليلا، ويشمل الخارج من السبيلين ما يأتي: البول والغائط لقوله -تعالى-: (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).

الريح ويعرف بصدور الصوت أو إيجاد الرائحة، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا).