كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة جديدة داخل نادي الزمالك، بسبب تأخر صرف الرواتب الشهرية لعدد من الموظفين والعمال، في ظل استمرار الأزمات المالية التي يواجهها النادي.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن هناك حالة من الغضب بين موظفي النادي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

وأوضح أن إدارة الزمالك قامت بصرف الرواتب لفئة محددة من الموظفين الذين يتقاضون 9200 جنيه أو أقل، بينما لم يحصل باقي الموظفين والعمال على رواتبهم حتى الآن.

وأضاف أن استمرار تأخر صرف المستحقات المالية يهدد بحدوث تصعيد داخل النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد حالة الاستياء بين العاملين المتضررين من الأزمة.

وأشار إلى وجود اتجاه لدى بعض الموظفين لتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر النادي، اعتراضًا على عدم حصولهم على رواتبهم، مؤكدًا أن الملف أصبح يمثل أزمة حقيقية للعاملين في الزمالك، ويحتاج إلى تدخل سريع من الإدارة لاحتواء الموقف.