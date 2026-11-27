رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لثمة قطع أثرية، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شراء القطع الأثرية بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



