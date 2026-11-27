كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي التبرعات المقدمة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الوراق تجاوز 360 مليون جنيه، مشيرًا إلى استمرار تلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها.

الحكومة تعلن آليات توزيع التبرعات الأسبوع المقبل

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الوزارة خصصت رقم حساب ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال التبرعات، وبدأت بالفعل تلقي مساهمات من رجال الأعمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع المقبل، للإعلان عن إجمالي الأموال التي جُمعت وأسماء جميع المتبرعين، إلى جانب توضيح ضوابط توزيع المبالغ وآليات تقديم المساندة للأسر المستحقة.

وأشار إلى أن الوزارة تنشر تباعًا أسماء بعض الجهات والأشخاص الذين يقدمون مساهماتهم بصورة رسمية، على أن يتضمن المؤتمر المرتقب الكشف عن القائمة الكاملة للداعمين والإعلان النهائي عن حصيلة التبرعات.

توفير سيارات بديلة لجميع المتضررين

وفيما يتعلق بالخسائر المادية الناجمة عن الحادث، قال متحدث وزارة التضامن إن الحكومة أعلنت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير سيارات بديلة لجميع أصحاب السيارات المتضررة، لافتًا إلى التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لحصر المركبات وبدء الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحديد أوجه المساندة للأسر المتضررة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن المساعدات لا يمكن أن تعوض فقدان الأحباء أو الإصابات، لكنها تمثل دعمًا للمتضررين في مواجهة تداعيات الحادث.

القانون ينظم إدارة التبرعات وتوزيع المساعدات

وأشار عبد الموجود إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2025 ينظم التعامل مع تداعيات مثل هذه الحوادث، موضحًا أن وزارة التضامن ستتولى إدارة التبرعات والإعلان عن قواعد توزيعها، بما يضمن الشفافية ووصول الأموال إلى مستحقيها.

وأكد أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الحالات التي تم التعرف على هويات أصحابها، ومع وزارة العدل لتيسير إجراءات إعلام الوراثة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقديم المساعدات للأسر المستحقة.

وشدد على أن توزيع المساعدات سيستند إلى دراسة حالة كل أسرة، وتحديد احتياجاتها وحزم الخدمات المناسبة لها، مع ضمان العدالة وعدم التمييز بين المستحقين بسبب أوضاعهم المادية أو الاجتماعية.