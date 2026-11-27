كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن مستجدات تحديد هوية ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدًا الانتهاء من التعرف على هوية 27 متوفى، من إجمالي 31 حالة وفاة جرى تسجيلها جراء الحادث.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك 4 حالات متبقية جارٍ الانتهاء من إجراءات تحديد هويتها، متوقعًا التعرف على مزيد من الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن أهالي الضحايا الذين جرى تحديد هويتهم تم إبلاغهم، وبدأت الأسر في استلام جثامين ذويهم، في إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل إنهاء إجراءات التسليم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الجهات المعنية تعمل على تسريع الإجراءات وفقًا للمعطيات المتاحة، مراعاة لحجم الفاجعة والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسر الضحايا.