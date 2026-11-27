انتهت الأجهزة التنفيذية بمدينة السلوم، بالتعاون مع رجال الحماية المدنية، من أعمال رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الهضبة، وذلك بعد التحرك السريع للتعامل مع تداعيات الحادث وتأمين الطريق.

رفع إزالة المخالفات

وتابع العميد رامي محمود سعد، رئيس مركز ومدينة السلوم، أعمال إزالة المخلفات ورفع آثار الانقلاب، في إطار متابعة الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف.

وأسفرت جهود التعامل مع الحادث عن إزالة المخلفات وتأمين موقع الانقلاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية، كما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بالطريق.

وأشاد رئيس المدينة بجهود رجال الحماية المدنية وجميع المشاركين في التعامل مع الحادث، وسرعة الاستجابة التي ساهمت في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المواطنين.