كشفت الفنانة منة تيسير عن كواليس إنسانية وفنية صعبة ومؤثرة مرت بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن كتمان الضغوط النفسية كاد يودي بحياتها، وأنها اضطرت لابتكار سيناريو كامل لإخفاء حقيقة مرض والدها الراحل الفنان بدر تيسير عنه حتى وفاته، كما تحدثت بصراحة عن رحلتها الروحانية، وموقفها من الارتباط، وتفاصيل خذلان صديق مقرب في الوسط الفني، وامتنانها الكبير للنجمة عبلة كامل.

وأوضحت منة تيسير، خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة "النهار"، تفاصيل الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرًا ونُشرت حولها شائعات مغلوطة بأنها جلطة، قائلة: "الحمد لله لم تكن جلطة كما أشيع، بل كانت تراكمات من الضغط النفسي والكتمان تسببت في قصور بالدورة الدموية وعدم وصول الدم بشكل سليم للمخ والفقرات، مما أصابني بدوار وزغللة شديدة استمرت لنحو 7 أشهر لدرجة أنني لم أكن أستطيع دخول الحمام بمفردي، وكنت أعتمد على من حولي في أبسط تفاصيل يومي".

وأضافت منة تيسير حول تشخيص حالتها وطريقة تعافيها: "الطبيب أخبرني أنني تعرضت لانهيار عصبي داخلي؛ فعقلي الواعي يرفض الانهيار، بينما عقلي الباطن يخزن كل الضغوط. ورفضت تناول أي مهدئات أو أدوية للاسترخاء لأنني أراها استسلامًا أو ضعفًا، وقررت تغيير أسلوب حياتي تمامًا، وتعلمت أن أضع حدودًا للآخرين وأتوقف عن استنزاف طاقتي في حل مشاكل المحيطين بي، وفور أن خفّ الضغط النفسي بدأت الأعراض تختفي تدريجيًا".

منة تيسير وأصعب فترة

وتطرقت الفنانة الشابة بمرارة إلى أصعب فترة في حياتها وهي مرض والدها الراحل الفنان بدر تيسير، قائلة: "لم أتخطَّ رحيل والدي حتى الآن، ولا أستطيع استيعاب غيابه. وعندما علمت بحقيقة مرضه انهرت تمامًا لدرجة أنني عجزت عن قيادة سيارتي من الدقي إلى الشيخ زايد، لكني أخفيت الأمر عنه وعن والدتي وشقيقتي لمدة أسبوع، وقررت ألا يعرف والدي بمرضه أبدًا حتى وفاته، لأنني لم يكن لدي رفاهية الانهيار وكنت مضطرة أن أتماسك من أجله ومن أجل استكمال علاجه".

وتابعت كاشفة عن السيناريو الذي وضعته لإقناع والدها: "كنت أتفق مع كل الأطباء والممرضين قبل دخوله على أن يكذبوا معي، وأخبرته أنه يعاني فقط من خلايا غير نشطة، وأن الجلسات التي يتلقاها هي مجرد فيتامينات ومقويات لأن مناعته ضعيفة بسبب جراحة قلب مفتوح سابقة. لم أكن أجرؤ حتى على البكاء أمامه، ووالدي لم يتوفَّ بسبب السرطان بل بسبب دور برد حاد أضعف مناعته مع جلسات العلاج، وفي لحظة وفاته لم أنهر أمام من حولي بل حرصت على تهدئتهم وقراءة القرآن له، ثم شعرت بألم فظيع حين عدت للمنزل بدونه".

منة تيسير وسفرها للعمرة

وعلى الصعيد الروحاني والشخصي، روت منة تيسير موقفًا وصفته بنقطة التحول الكبرى في حياتها، قائلة: "في يوم 7 رمضان، قررت فجأة ودون أي ترتيبات مسبقة أن أسافر لأداء العمرة بمفردي لأول مرة في حياتي، والجميع قال لي إن الأمر مستحيل، لكني أنهيت كافة الإجراءات والحجوزات في نحو 36 ساعة وكنت في المطار. أردت أن أكون مع الله وحدي دون أي مشتتات أو مكالمات، وبعد عودتي تغيرت حياتي 180 درجة؛ أصبحت أكثر قربًا من الله، وأكثر وعيًا بقيمة وقتي الذي كنت أهدره بلا فائدة".

وبشأن حياتها العاطفية وموقفها من الارتباط، قالت منة تيسير: "تعرضت للخذلان في الحب والصداقة، وأؤمن بأن البنات المحترمات حظهن قليل في الحب لأن لديهن مبادئ وحدودًا لا يتنازلن عنها، لكنني لم أغلق باب الارتباط، وأتمنى تكوين أسرة وإنجاب أطفال من رجل يتقي الله فيّ، وأرفض الزواج لمجرد المال أو النفوذ، فقد رفضت بالفعل شخصيات مهمة لأنني أبحث عن الحب الحقيقي".

كما كشفت عن تعرضها للخيانة والخذلان من صديق مقرب داخل الوسط الفني، موضحة: "وقفت بجانبه كثيرًا منذ بداياتنا، لكنه شخص أناني لا يريد لأحد أن ينجح بجواره، واكتشفت بالصوت والصورة أنه يتحدث عني بالسوء في ظهري ويحاول تعطيل رزقي ومستقبلي، وعندما واجهته أنكر، فقررت إخراجه من حياتي نهائيًا، وأصبحت لا أمنح مشاعري أو ثقتي بسهولة بعد أن تعلمت المواجهة وعدم السكوت على الأذى".

وفي حديثها عن النجمة عبلة كامل، قالت منة تيسير: "مدام عبلة فنانة عظيمة وجميلة جدًا، ولم تكن أول عمل يجمعني بها مسلسل سلسال الدم، بل شاركت معها من قبل في مسلسل نص أنا ونص هو، وعندما عادوا لتصوير سلسال الدم أصرت على وجودي معها، ولأنني كنت قد غيرت رقم هاتفي تواصلت مع والدي الفنان بدر تيسير وطلبت منه أن أتحدث إليها، وهو ما جعلني ممتنة لها للغاية، وكنت مستعدة لتلبية ندائها في أي وقت مهما كانت الظروف، كما أنها لم تلمح أبدًا في كواليس العمل بأنها ستعتزل أو تبتعد، بل كانت تمتلك شغفًا كبيرًا وروحًا إيجابية طوال الوقت، وما زلت أطمئن عليها وعلى المقربين منها".

وفي ختام حديثها عن مشوارها الفني، أشارت منة تيسير إلى أن مسلسلي "العتاولة" و"روج أسود" يمثلان محطة مهمة في مسيرتها؛ إذ قدمت في "العتاولة" دور أم تفقد ابنها لأول مرة، وفي "روج أسود" قدمت شخصية مختلفة تمزج بين الضغوط اليومية وخفة الظل، مؤكدة استعدادها للمنافسة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "الفخ"، وهو عمل شبابي بفكرة مختلفة ينقسم إلى جزأين في زمنين مختلفين، معربة عن حماسها وخوفها في الوقت ذاته من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الدور.