استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27-11-2026 دون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة

وأظهرت تداولات الذهب في الصاغة الآن ثباتاً من دون تحريك جديدة في محاولة منه للاحتفاظ بقوته بعد ارتفاعه قبل قليل بقيمة 165 جنيها لليوم الثاني على التوالي.





آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر الجرام 5810 جنيهات.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5810 جنيها للشراء و5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4980 جنيها للشراء و4937 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة 3873 جنيها للشراء و3840 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.48 ألف جنيه للشراء و46.08 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3641 دولارا للشراء و3640 دولارا للبيع.