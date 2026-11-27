كشفت وثائق مسربة أن الوفاة الغامضة للحارس الشخصي السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل له، سُجلت رسميًا على أنها انتحار في ملفات الحكومة الروسية السرية، وفقا لتقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الجمعة.



سقوط مميت في سيبيريا قبل 5 سنوات



يُعتقد أن الجنرال يفغيني زينيتشيف، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي) وأحد أكثر المسؤولين الأمنيين ثقة لدى الرئيس الروسي، سقط من ارتفاع 90 قدمًا ولقي حتفه في شلال بمنطقة سيبيرية نائية قبل خمس سنوات، في ذلك الوقت، تم الترحيب به كبطل لتضحيته بحياته لإنقاذ رجل آخر.

ونعى بوتين شخصيًا حاميه السابق، متحدثًا عن "خسارته الشخصية التي لا تعوض"، ومنحه بعد وفاته لقب بطل روسيا، وهو أعلى وسام شرف في البلاد.



سجلات "روسستات" تكشف رواية مختلفة



لكن السجلات المخترقة من وكالة الإحصاء الحكومية الروسية "روسستات" تلقي الآن ضوءًا جديدًا على وفاة زينيتشيف، حيث تسجل أنه قد انتحر.

وعندما توفي في سبتمبر 2021، كان قد وصل إلى منصب وزير الطوارئ في حكومة بوتين، وكان من المتوقع أن يترقى إلى منصب أعلى.

وقيل آنذاك إنه لقي حتفه كبطل، ساعيًا بإيثار لإنقاذ المخرج السينمائي والمصور الروسي ألكسندر ميلنيك، البالغ من العمر 63 عامًا، والذي انزلق من جرف.

وقالت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة RT، وهي من أبرز دعاة بوتين، في ذلك الوقت إن زينيتشيف قفز في الماء بعد ميلنيك واصطدم بصخرة.



تصنيف مختلف للوفاتين



مع ذلك، فإن الوفاتين صُنفتا بطرق مختلفة في سجلات الحكومة الروسية غير المنشورة، وفقًا لما كشفه موقع "ميديا زونا" الإخباري الروسي المستقل، الذي قام بتحليل البيانات السرية المخترقة.

ويحمل سجل زينيتشيف الرمز العددي خمسة، ما يدل على الانتحار، بينما تم تسجيل وفاة المخرج السينمائي كحادث متعلق بالعمل.وتم تسجيل السبب الطبي لوفاة الوزير على أنه إصابات غير محددة ذات نية غير محددة، بينما تم تسجيل ميلنيك على أنه غرق.



هل كذب بوتين بشأن وفاة حارسه؟



ويكشف هذا الأمر عن إعادة فتح ملف الحادثة التي تُعتبر حلقة محورية في حكم بوتين، وتتعلق بمقتل شخصين في هضبة بوتورانا شمال سيبيريا.

ويشير هذا الكشف، إن صح، إلى أن بوتين كان يكذب بشأن زينيتشيف عندما قال للروس: "أثناء إنقاذ حياة، خاطر دون أدنى شك، ومات أثناء تأدية واجبه".

وكان زينيتشيف يشارك في تدريبات تضم 6000 جندي لحماية القطب الشمالي من حالات الطوارئ، ولكن يبدو أن الوزير والمخرج قاما برحلة غير مقررة بطائرة هليكوبتر إلى الشلالات.

وفي البداية، كانت هناك مزاعم بأن زينيتشيف قد توفي في مدينة نوريلسك القطبية أو بالقرب منها، وليس في الشلال.

وقالت روايات أخرى، بما في ذلك رواية من موقع ريدوفكا الموالي لبوتين، إن "الظروف المحيطة بالمأساة تختلف عن الرواية الرسمية"، وإن "المصور المتوفى هو من حاول إنقاذ الوزير الذي سقط في الهاوية، وليس العكس".



الكرملين ينفي.. وبوتين يظهر متأثرًا



وسعى الكرملين إلى دحض التكهنات حول الوفاتين، رافضًا النظريات البديلة باعتبارها محض افتراءات، وبدا بوتين متأثرًا بشدة بفقدان زينيتشيف.

وعمل زينيتشيف في جهاز الأمن التابع لبوتين بين عامي 2006 و2015، ومثل الرئيس الروسي، كان يعمل سابقًا في جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي) قبل انهيار الشيوعية.

وكان يُعتقد أن بوتين كان ينظر إليه على أنه خليفته المحتمل، ثم عيّنه نائبًا لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قبل أن يصبح وزيرًا للطوارئ في عام 2018.

وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال في الجيش قبل وفاته بأقل من تسعة أشهر، وكان عضوًا في مجلس الأمن الروسي.وفي ذلك الوقت، كانت هناك تكهنات بأن صعوده السريع ربما أدى إلى الغيرة في الدائرة المقربة من بوتين.

وحضر الرئيس الروسي جنازته شخصيًا، وقدم واجب العزاء بجانب نعش حارسه الشخصي السابق، وجلس حزينًا مع أرملة الوزير ناتاليا وابنه دينيس في مراسم الجنازة.

واقترب مرتين من التابوت المفتوح، وانحنى برأسه، وبينما كان يبتعد، بدا عليه الحزن الشديد، وأظهر مشاعره بشكل غير معتاد.