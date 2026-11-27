شهد الطريق الدائري أعلى منطقة صفط اللبن، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، وذلك بعد سلم صفط اللبن، ما تسبب في توقف حركة المرور وظهور تكدسات مرورية بمحيط موقع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع التصادم، فيما يجري التعامل مع آثار الحادث ورفع السيارتين من نهر الطريق، لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها ومنع تفاقم الكثافات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.