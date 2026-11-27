كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك إدارة النادي لحسم هوية مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، في ظل التغييرات الجارية على تشكيل الجهاز الفني عقب رحيل المغربي الحسين عموتة.

3 أسماء على طاولة الأهلي لحسم ملف مدرب الحراس .. تعرف عليهم

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي فتحوا باب التفاوض مع 3 أسماء لتولي المهمة، وهم أمير عبد الحميد وأحمد فوزي، حارسا الفريق السابقان، إلى جانب البلجيكي ميشيل يانكون، الذي سبق له العمل مدربًا لحراس مرمى القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن الأسماء الثلاثة تخضع للمفاضلة من جانب مسؤولي النادي، من أجل اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعادة ترتيب الجهاز الفني للفريق تحت قيادة سامي قمصان.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل اعتذار مدرب الحراس الهولندي السابق ضمن الجهاز الفني عن استكمال مهمته، الأمر الذي دفع الإدارة إلى البحث عن بديل جديد لتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن ملف مدرب حراس المرمى يُعد من الملفات التي تسعى إدارة الأهلي إلى حسمها سريعًا، ضمن خطة إعادة تشكيل الجهاز الفني، على أن يتم الاستقرار على الاسم النهائي عقب الانتهاء من المفاوضات والتقييمات الجارية.