لم تعد حوادث الطرق مجرد وقائع عابرة تنتج عن أخطاء في القيادة، بل أصبحت جرس إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن سلوكيات غير مسؤولة قد تنتهي بفقدان أرواح بريئة وتدمير أسر بأكملها، في ظل تجاهل البعض لقواعد المرور والتعامل مع الطريق باعتباره ساحة للاستعراض وإثبات القوة.

ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية

وبينما تفرض هذه الحوادث ضرورة ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، تبرز تعاليم الدين الإسلامي باعتبارها إطارًا أخلاقيًا واضحًا يحفظ حقوق الآخرين ويمنع إيذاءهم، فلا يقتصر احترام الطريق على الالتزام بالإشارات والسرعات المقررة، وإنما يمتد إلى صون حياة الإنسان ومراعاة مشاعر أسر الضحايا، وعدم تحويل مآسيهم إلى وسيلة لتحقيق المشاهدات والانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيخ أحمد المشد، عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق يمثلان مسؤولية دينية ومجتمعية لا يجوز التهاون فيها، مشددًا على أن الطريق مساحة مشتركة للجميع، وليس ساحة للاستعراض أو التنافس أو ممارسة السلوكيات المتهورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح المشد، خلال لقائه مع محمد حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تجاوز السرعات المقررة والقيادة بصورة غير مسؤولة قد يؤديان إلى عواقب مأساوية تصل إلى إزهاق الأرواح، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ واضحة تقوم على احترام حقوق الآخرين والامتناع عن إلحاق الضرر بهم.

التربية داخل الأسرة وتعليم الأبناء

وأشار عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن حق الطريق تؤكد ضرورة الالتزام بآدابه، وعدم التعدي على حقوق المارة أو تعريضهم للأذى، موضحًا أن المسؤولية لا تتوقف عند سلوك قائد المركبة، بل تبدأ من التربية داخل الأسرة وتعليم الأبناء احترام حياة الآخرين وتحمل نتائج تصرفاتهم.

وأضاف أن إماطة الأذى عن الطريق تُعد من أعمال الصدقة التي يؤجر عليها الإنسان، متسائلًا عن موقف من يتسبب بإهماله أو تهوره في إلحاق الأذى بالآخرين وتعريض حياتهم للخطر، بدلًا من أن يكون عنصرًا في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده.

وفي سياق متصل، حذر المشد من استغلال حوادث الطرق ومشاهد الضحايا والمصابين لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أو زيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن نشر هذه الصور والمقاطع بصورة تفتقر إلى مراعاة الخصوصية الإنسانية يمثل إيذاءً نفسيًا لأسر الضحايا، ويحول أحزانهم إلى مادة للاستهلاك الرقمي وتحقيق المصالح الشخصية.

أهمية التحلي بالرحمة ومراعاة مشاعر أسر المتوفين

وشدد على أهمية التحلي بالرحمة ومراعاة مشاعر أسر المتوفين والمصابين، وعدم التسرع في تداول المشاهد المؤلمة، مؤكدًا أن المصائب والابتلاءات قد يتعرض لها أي إنسان، وهو ما يستوجب التعامل مع آلام الآخرين بإنسانية واحترام، بعيدًا عن استغلال معاناتهم أو انتهاك خصوصيتهم.