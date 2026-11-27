في تحرك واسع لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تجاوزت المساهمات المجتمعية والتبرعات المخصصة لدعم الأسر المتضررة 240 مليون جنيه خلال يوم واحد، بمشاركة رجال أعمال وبنوك ومؤسسات من القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية والمساندة للمتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الحادث.

وتواصل الحكومة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع المصرفي، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لأسر المتوفين والمصابين، إلى جانب حصر الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين، ووضع آليات واضحة لتوزيع المساهمات والتعويضات على المستحقين.

240 مليون جنيه حصيلة المساهمات المجتمعية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المساهمات المجتمعية المخصصة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق بلغت نحو 240 مليون جنيه خلال يوم الخميس، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه المساهمات تستهدف تقديم تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، ومساندة المصابين وأسرهم، في إطار جهود الدولة لتخفيف آثار الحادث وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

الحكومة تنسق لصرف التعويضات للمستحقين

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولى التنسيق بشأن جمع المساهمات والتبرعات وتحديد آليات صرف التعويضات للمستحقين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعلن خلال مؤتمر صحفي إجمالي المساهمات التي تم جمعها، إلى جانب تفاصيل وآليات توزيعها على أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 ولائحته التنفيذية.

حصر الأضرار المادية في 27 مركبة

وفيما يتعلق بالخسائر المادية الناتجة عن الحادث، أوضح المستشار محمد عادل أن الحصر المبدئي للأضرار شمل 26 سيارة وميكروباصًا واحدًا، مشيرًا إلى استمرار متابعة الأضرار وحصر المتضررين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

كما جرى فتح حساب بنكي في بنك مصر لتلقي المساهمات والتبرعات، إلى جانب توفير رقم عبر تطبيق «إنستا باي» لاستقبال الدعم المالي المخصص للأسر المتضررة.

الخط الساخن 16528 لتلقي استفسارات أسر الضحايا

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أصبحت نقطة اتصال لأسر الضحايا والمصابين، من خلال الخط الساخن 16528، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بأماكن وجود المصابين والمتوفين، والتعويضات، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالحادث.

وتأتي هذه الخطوة لتسهيل التواصل مع الأسر وتوفير المعلومات اللازمة لهم، ومتابعة طلباتهم واستفساراتهم بشأن الإجراءات المتخذة لمساندتهم.

31 وفاة و26 مصابًا في الحصيلة شبه النهائية

وفيما يتعلق بالموقف الطبي، أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحصيلة شبه النهائية للحادث تضمنت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، غادر 5 منهم المستشفى، مؤكدًا استمرار متابعة أوضاع المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يحيط الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة التطورات المتعلقة بالحادث، بما يشمل حصر الأضرار وتطورات الحالة الصحية للمصابين وآليات تعويض المتضررين، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمتضررين.