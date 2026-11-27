فشلت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، بعدما تصاعدت الخلافات بين قادة الدول الأعضاء حول حجم الإنفاق وتوزيع الأموال وأولويات التمويل، ما دفع إلى إنهاء المفاوضات دون تحقيق تقدم حاسم وتأجيل استكمالها إلى ديسمبر المقبل.

ووفقًا لتقارير إعلامية أوروبية، شهدت القمة، التي انعقدت يومي 26 و27 نوفمبر 2026، انقسامًا واضحًا بين معسكرين؛ الأول تقوده ألمانيا وعدد من الدول التي تطالب بخفض الإنفاق الأوروبي وتقليص مساهماتها المالية، والثاني يضم دولًا تدافع عن استمرار تمويل برامج التنمية ودعم المناطق الأقل نموًا والمزارعين.

خلافات حول حجم الموازنة وأولويات الإنفاق

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول حجم الموازنة المقترحة، التي تبلغ نحو 1.582 تريليون يورو على مدار سبع سنوات، إلى جانب كيفية توزيع الموارد بين دعم الزراعة والتنمية الإقليمية، وتمويل الدفاع والأمن والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

وأبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحفظات على المقترح المطروح، مطالبًا بمزيد من خفض الإنفاق، فيما تمسكت دول أخرى بضرورة الحفاظ على التمويلات المخصصة لبرامج التماسك الاقتصادي والاجتماعي.

ماكرون يحذر من تجاوز نهاية العام

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ديسمبر، محذرًا من أن استمرار المفاوضات إلى عام 2027 قد يجعلها أكثر تعقيدًا في ظل الانتخابات المرتقبة بعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.

كما ساهم الخلاف بشأن تمويل أوكرانيا في تعقيد المفاوضات، خاصة مع وجود مقترح أوروبي لتوفير قرض بقيمة 45 مليار يورو لدعم كييف خلال عام 2027، وسط اعتراضات من بعض الدول الأعضاء على آليات التمويل وتقاسم الأعباء المالية.

موعد جديد لاستئناف المفاوضات

وبحسب التقارير، تقرر استئناف المباحثات خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل، في محاولة للتوصل إلى تسوية قبل نهاية العام.

وتكشف الأزمة عن اتساع التباينات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الموارد المالية المشتركة، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء ضغوطًا اقتصادية وسياسية متزايدة، إلى جانب تحديات الأمن الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية.