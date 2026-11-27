ارتفع سعر الذهب في بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 27-11-2026؛ على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بقيمة 165 جنيهًا على الأقل مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل سعر الجرام في آخر تحديث له 5810 جنيهات.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4980 جنيها للشراء و4937 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة إلى 3873 جنيها للشراء و3840 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3641 دولارا للشراء و3640 دولارا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و46.08 ألف جنيه للبيع.