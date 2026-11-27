شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية ومختلف الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات التي اتخذها القادة أثناء إدارة المشروع وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العناصر المنفذة من مختلف التخصصات

قوات الدفاع الجوي

كما التقى الفريق أشرف سالم زاهر عددا من مقاتلي قوات الدفاع الجوي ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلونها في تأمين الأهداف الحيوية للدولة،

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها الارتقاء بالقدرات القتالية والفنية لكافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة والأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم.

وأشار وزير الدفاع إلى أهمية الاستمرار في تطوير برامج التأهيل والتدريب على مجابهة التهديدات الحديثة والأسلحة الذكية بمختلف أنواعها، ليظل رجال القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للذود عن تراب مصر المقدس.

وفي سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات.

كما ناقش رئيس الأركان عددا من المشاركين في المشروع بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.